MN - Sampdoria, Giampaolo in conferenza: "Milan a due punte? Non è stato un problema per noi"

Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa nel post parta della sfida contro il Milan: "C'è il rammarico, perchè le prestazioni nei 95 minuti riguardano più livelli e noi siamo stati eccellenti soprattutto in fase di possesso palla e meno bene a lavorare correttamente. Non siamo partiti bene, la squadra non mi era piaciuta. Poi abbiamo espresso un'ottima qualità a cavallo del pareggio e del gol del vantaggio. Alla squadra ho detto che per portare a casa la vittoria sarebbe servito di più nel secondo tempo. Milan a due punte? Non è stato un problema per me. Il Milan ha perso palleggio rispetto al solito Milan. La partita è stata risolta da Suso e da Higuain, due giocatori che fanno la differenza. Cos'è successo nel secondo tempo? Non siamo stati capaci di migliorare la qualità del gioco e di essere collaborativi. Abbiamo giocato più individualmente che collettivamente, perchè San Siro è San Siro, una bella vetrina. I calciatori devono capire che hanno i mezzi e queste partite vanno portate a casa in qualche modo. Peso della sconfitta? Non cambia nulla in vista della prossima partita. Era un passaggio importante, domenica ce ne sarà un altro come sempre, come tutte. Suso ne fa 50 di quelle giocate, Sala ha fatto bene come stava facendo bene Murru. E' una giocata che fa parte del gioco. Sala sta benissimo, non gioca perchè gli altri stanno giocando bene. Saponara è un giocatore che pensa in verticale e che non fa mai la giocata banale. Può sbagliare tante cose, ma ci ha dato una mano fino a quando è stato bene. Rammarico perchè il Milan è una diretta concorrente? No, la contestualizzo. Volevo che la squadra facesse una grande partita e che fosse al tempo stesso quadrata e compatta".