Monza, Berlusconi sarà in tribuna domani pomeriggio

© foto di www.imagephotoagency.it

Pomeriggio di grandi emozioni quello che ci si aspetta domani all'U-Power Stadium di Monza dove il Milan visiterà i cugini brianzoli, portati in auge da chi un tempo fece le fortune del club rossonero: Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. In tribuna ci sarà anche il Cavaliere che manca allo stadio da quasi sei mesi ma certamente non poteva mancare a questo appuntamento, specialmente dopo aver rinunciato alla gara di andata. Lo riferisce il Corriere dello Sport.