Monza, Carlos Augusto infortunato: al suo posto ballottaggio Donati-Birindelli

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Monza questo pomeriggio dovrà fare a meno di uno dei suoi uomini migliori, Carlos Augusto. Il laterale brasiliano non ha recuperato dal suo infortunio e non sarà della partita contro il Milan. Al suo posto Palladino sta valutando un ballottaggio tra Donati e Birindelli con il primo, autore di un gol nell'ultima giornata di campionato, in vantaggio. Lo riporta oggi Tuttosport.