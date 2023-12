Monza, Gagliardini: "Veniamo a giocarcela con qualità e idee"

Il Milan sfiderà tra pochissimi minuti il Monza a San Siro in occasione della sedicesima giornata di campionato. Per la prima volta rossoneri e brianzoli si sfideranno in una gara ufficiale dopo la scomparsa del Presidente Silvio Berlusconi. Il Monza arriva lanciato dalla vittoria della settimana scorsa contro il Monza.

Le parole di Roberto Gagliardini a DAZN nel pre partita, centrocampista ex Inter: "Abbiamo fatto una bella settimana, c’era entusiasmo dopo la vittoria. Veniamo per giocarcela e mostrare le nostre qualità e la nostra idea di gioco”