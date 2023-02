Monza, Galliani a DAZN: "Giocare questa partita è un sogno"

MilanNews.it

Adriano Galliani ha parlato a DAZN nel pre partita di Monza-Milan.

Che emozioni prova? “Io ho fatto la mia vita al Monza, poi 31 anni di Milan e poi ancora Monza. È un sogno che si realizza, pensare di giocare col Milan in campionato qui è incredibile… Sento emozioni, faccio fatica a spiegarle, ma sono forti”.

Che partita si aspetta? “Non lo so, non so fare pronostici. Se si facessero sette partite in sette giorni diversi con sempre gli stessi 11 ci sarebero sette risultati diversi. Non ho idea. Intanto è bello giocare questa partita, è bello quello che abbiamo fatto fino ad oggi. È un sogno, pensare che da quando è arrivato Palladino il Monza ha fatto 28 punti e il Milan 27… C’è qualcosa di surreale, di incredibile”.

Cosa ha detto alla squadra? “Nei miei 31 anni di Milan non dicevo una parola prima dei grandi match. Per il Monza questo lo è, non c’è bisogno di motivare i giocatori. I giocatori vanno motivati quando ci sono le partite piccole, con il Milan non c’è bisogno di dire una parola: sanno che avversario hanno di fronte”.