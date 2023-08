Monza, Palladino a Mediaset: "Peccato non aver vinto. Milan squadra forte"

Intervistato da Mediaset dopo l'amichevole contro il Milan, Raffaele Palladino, tecnico del Monza, ha rilasciato queste parole:

Che serata è stata?

"E' stata una serata emozionante, essendo il primo Trofeo Silvio Berlusconi. la sua presenza e la sua passione per noi erano fondamentali. Ci trasmetteva passione e orgoglio e ci manca tantissimo. Stasera volevamo regalargli il trofeo e, personalmente, sono dispiaciuto. Non siamo riusciti a vincere, ma i ragazzi ce l'hanno messa tutta. Hanno giocato con il cuore e sono orgoglioso di loro".

Come arrivate ai primi impegni stagionali?

"Veniamo da un ritiro importante, è stato un ottimo percorso di inizio stagione. Dobbiamo arrivare bene alla Coppa Italia e al campionato. Vogliamo continuare quanto fatto lo scorso anno e abbiamo inserito giocatori che ci daranno una grande mano. Ringrazio la società, che ha scelto giocatori importanti. Dobbiamo continuare così, sapendo che il campionato è più difficle perché non siamo più una neopromossa".

State dando continuità a quanto visto l'anno scorso.

"Abbiamo le idee chiare. Vogliamo costruire dal basso e portare la palla agli attaccanti e ai centrocampisti in modo pulito. Non abbiamo le caratteristiche per tirare palla su, vogliamo provare a giocare e oggi delle volte non ci siamo riusciti per bravura e fisicità della squadra avversaria che ci ha sporcato delle giocate. Abbiamo fatto un'ottima gara, ma m'interessa la mentalità della squadra. Abbiamo provato a mettere un difficoltà una squadra molto forte come il Milan".