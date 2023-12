Monza, Palladino: "Abbiamo recuperato tutti tranne Mari"

vedi letture

Raffaele Palladino, tecnico del Monza, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida al Milan: "Sui dettagli si deve lavorare, non andare sotto per primi è un aspetto fondamentale. E' ovvio che sia con la Juventus che contro il Genoa poi abbiamo subito rischiato di subire gol, e dobbiamo migliorare questo piccolo ma importante aspetto".

Può essere la partita di Colpani? Sulla trequarti quanto pesa l'assenza di Caprari?

"Andrea Colpani sa cosa voglio da lui. Deve continuare a lavorare, sia sul campo che fuori come la cura dell'alimentazione e della preparazione in palestra. Lo so che può fare di più e deve farlo. Gli avversari adesso lo conoscono. Sulla trequarti poi l'assenza di Caprari pesa, ci manca tanto ma chi l'ha sostituito ha fatto bene. Dany Mota Carvalho, Vignato e Machin hanno le potenzialità per mantenere il suo livello. Per il recupero ci vuole ancora un pò di tempo".

Quali sono i calciatori fra gli indisponibili che avete recuperato?

"Abbiamo recuperato tutti, sia Izzo che Vignato. Ho avuto risposte molto positive. L'unico indisponibile sarà Pablo Marì.".