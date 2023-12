Monza, Palladino verso il Milan: "Sono una grande squadra, non abbiamo nulla da perdere"

In vista della sfida di domenica in casa del Milan, Raffaele Palladino, tecnico del Monza, ha dichiarato a margine del “Christmas Talent Show” dedicato al settore giovanile del club brianzolo: "Il Milan è una grande squadra, riusciranno a tirar fuori qualcosa in più in questo momento delicato - riporta La Gazzetta dello Sport -. Ce lo aspettiamo, dobbiamo affrontarli in maniera tranquilla e con consapevolezza. Giocare al Meazza è bello, vogliamo fare la nostra partita senza nulla da perdere".

Quella di domenica sarà una partita speciale visto il lungo passato in rossonero di Adriano Galliani, attuale ad del Monza. Sarà poi un'occasione anche per ricordare Silvio Berlusconi, ex presidente delle due squadre, scomparso lo scorso 12 giugno.