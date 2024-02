Napoli a San Siro con il 3-5-1-1: Kvaratskhelia al centro del villaggio

Il Corriere dello Sport di oggi parla delle modifiche tattiche che Mazzarri ha in mente per il futuro del Napoli: l'allenatore degli azzurri insiste in allenamento con la difesa a tre e ieri, con Politano che ha svolto personalizzato in campo e quindi indisponibile per lavorare in gruppo, si è rivisto il modulo dell'Olimpico, il 3-5-1-1, con Kvaratskhelia seconda punta, al centro del campo, e una mediana folta a supporto della difesa. Valutazioni in corso a tre giorni dalla partita di San Siro contro il Milan.

Il centrocampo a cinque è una soluzione alternativa in attesa di Politano, che si è fermato, anche se c'è ottimismo per domenica. Intanto, in allenamento, Mazzarri ha riproposto il modulo che contro la Lazio era stato scelto in mancanza di soluzioni alternative a causa delle tante assenze. Ora è tutto diverso e la rosa sta per tornare al completo, con Meret e Olivera verso il recupero (potrebbero tornare tra i convocati) e Zielinski ancora in dubbio.

Di sicuro, dopo aver riproposto il 4-3-3 contro il Verona, il tecnico sembra intenzionato a tornare al passato. Da martedì lavora e insiste con Ostigard accanto a Rrahmani e Juan Jesus, a destra Di Lorenzo e a sinistra Mazzocchi al posto dello squalificato Mario Rui. Una soluzione, la difesa a tre, proposta in Supercoppa e poi blindata con la Lazio, quando regnava l'emergenza. Mazzarri da diverse settimane lavora a moduli diversi e alternativi e continuerà a farlo in base al valore e alle caratteristiche degli avversari e ovviamente alle necessità legate ad eventuali assenze.