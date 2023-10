Napoli, Anguissa è recuperato: ha svolto l'intera sessione odierna in gruppo

vedi letture

Seduta pomeridiana per il Napoli all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domenica allo Stadio Maradona per la decima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra, dopo una prima fase di attivazione, ha svolto lavoro di possesso palla e seduta tattica sul campo 2. Successivamente il gruppo si è spostato sul campo 1 dove ha disputato una partitina a campo ridotto. Chiusura di sessione con esercitazione di finalizzazione. Anguissa ha svolto intera seduta in gruppo.