Napoli, Anguissa verso il recupero: dovrebbe essere in panchina contro il Milan

Buone notizie per il Napoli, prossimo avversario del Milan in campionato, domenica sera al Maradona. La squadra di Garcia vede avvicinarsi il rientro di Franck Zambo Anguissa: il centrocampista africano ha svolto ieri un lavoro personalizzato ma c'è fiducia per averlo almeno in panchina per la sfida ai rossoneri. Se oggi si allenerà in gruppo, il recupero sarà cosa fatta, sennò la decisione verrà presa all'ultimo minuto.