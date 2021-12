Napoli, ansia Covid post Leicester: si consiglia ai giocatori di evitare posti affollati

Il problema respiratorio che ha colpito Piotr Zielinski prima della sfida poi persa contro l'Empoli, ha preoccupato tutti in casa Napoli. Dopo la sfida contro il Leicester, squadra che ha lasciato a casa 6-7 componenti di rosa e staff a causa del Covid, l'attenzione si è alzata ulteriormente anche se per il polacco al momento si parla di bronchite per il centrocampista. Oggi sono previsti nuovi tamponi, necessario per scongiurare che la partita d'Europa League possa aver portato dei contagi nello spogliatoio. Il club ha raccomandato i giocatori di evitare "uscite" in zone affollate per ridurre al minimo la possibilità di contrarre il Covid. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.