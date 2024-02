Napoli, c'è Pioli in pole position per la panchina azzurra

Il Napoli non se la sta passando benissimo. I Campioni d'Italia, dall'addio di Spalletti in poi, non hanno trovato più quell'alchimia che li aveva portati a dominare il campionato nella passata stagione e oggi sono addirittura fuori da tutte le posizioni europee e con il posto Champions League che sembra un miraggio. De Laurentiis ha cacciato Rudi Garcia in autunno dopo un inizio poco convincente ma la verità è che dopo le cose sono andate peggio con Walter Mazzarri. Ora i partenopei si ritrovano con Francesco Calzona, tecnico alle prime armi in un club di questo livello, che ha tutti i connotati del traghettatore.

De Laurentiis, dunque, ragiona sulla panchina del futuro. Il sogno sarebbe stato portare Antonio Conte all'ombra del Vesuvio ma questa suggestione è destinata a rimanere tale. Perciò secondo quanto riporta Il Mattino, le mire del patron azzurro si sarebbero spostate su Stefano Pioli, il cui futuro in rossonero è incerto, e che sarebbe addirittura in pole position per il posto di allenatore. Un altro candidato è Vincenzo Italiano.