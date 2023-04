MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Zambo Anguissa e Kim Min-Jae salteranno la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Al Maradona non ci saranno né il centrocampista, espulso per doppia ammonizione (due gialli in pochi minuti per due falli su Theo), né il centrale, che era diffidato e si è fatto ammonire per proteste.