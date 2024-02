Napoli, da valutare Meret e Olivera in vista del Milan. A sinistra giocherà Mazzocchi

Oggi il Napoli riprenderà gli allenamenti in vista del prossimo match di campionato contro il Milan in programma domenica sera a San Siro. Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, sono da verificare le condizioni di Alex Meret e Matias Olivera, assenti da tempo per infortunio ma vicini al rientro in campo. In particolare, il portiere potrebbe essere convocato, ma non si rischierà nulla.

Mazzarri dovrà fare sicuramente a meno contro il Milan anche dello squalificato Mario Rui: a sinistra dovrebbe quindi toccare a Mazzocchi. Da capire se nel 4-3-3 o nel 3-4-3.