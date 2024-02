Napoli, De Laurentiis riflette sull'esonero di Mazzarri. Il nome del possibile sostituto

Il Napoli, dopo aver conquistato il terzo scudetto della propria storia dominando il campionato nella scorsa stagione, con l'addio di Spalletti in estate ha fatto fatica a confermarsi sui livelli dimostrati durante la scorsa annata. Rudi Garcia, tecnico francese ingaggiato inizialmente, non ha saputo raccogliere l'eredità dell'attuale CT della nazionale italiana. Ecco che De Laurentiis ha richiamato Walter Mazzarri sulla panchina azzurra. Le cose però, alla lunga, non sono poi troppo migliorate: il Napoli occupa il nono posto, con soli 36 punti.

Nelle ultime ore, il giornalista Matteo Moretto ha riportato un'indiscrezione clamorosa secondo cui De Laurentiis starebbe pensando a esonerare anche Mazzarri nel tentativo di raggiungere un posto in Champions League che a oggi pare insperato. Secondo quanto riportato a Napoli sono ore di riflessione e il proprietario dei partenopei starebbe pensando di allontanare Mazzarri anche prima dell'impegno di Champions contro il Barcellona. Un papabile sostituto potrebbe essere Francesco Calzona, attuale CT della Slovacchia che in passato, a Napoli, fu collaboratore di Spalletti e anche di Sarri.