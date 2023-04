Napoli, Di Lorenzo a Sky: "Dispiace per la sconfitta, ma siamo fiduciosi per il ritorno. L'abitro? Gestione dei cartellini particolare"

Sul ritorno: "In campionato avevamo sbagliato tutto, oggi si è visto il vero Napoli. Abbiamo gicoato tanto il pallone, abbiamo creato diverse occasioni. Se avessimo segnato dopo pochi secondi poteva cambiare la partita, ma siamo fiduciosi per il ritorno".

Giovanni Di Lorenzo , terzino e capitano del Napoli, ha parlato così a Sky dopo il ko contro il Milan: "Abbiamo sbagliato in uscita e il Milan ha sfruttato l'occasione. Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo creato tanto. Dispiace per la sconfitta ma siamo fiduciosi per il ritorno".

Sulle assenze al ritorno: "Quando uno gioca non pensa se è diffidato o meno. Abbiamo già giocato stasera con alcune assenze e lo faremo anche al ritorno".

Sull'arbitraggio: "Non so perchè mi ha ammonito. Prima della partita aveva detto che poteva parlare solo il capitano. E' stata una gestione dei cartellini particolare. Non parliamo però degli arbitri, abbiamo messo in campo il giusto atteggiamento e pensiamo alla partita".