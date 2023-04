Napoli, Di Lorenzo: "Brutta prestazione contro il Milan. Champions? Sarà un'altra cosa"

MilanNews.it

Giovanni Di Lorenzo, terzino e capitano del Napoli, dopo la sconfitta col Milan, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole riportate da tuttonapoli.net: "E' stata una brutta prestazione, non si è visto il solito Napoli e ora col mister rivedremo gli errori per migliorare in vista della prossima partita".

Sul doppio confronto in Champions: "Sarà un'altra cosa, partiremo alla pari e sarà comunque difficile perché abbiamo visto che il Milan è una grande squadre. Dovremo far meglio per superare il turno".