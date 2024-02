Napoli, domani pomeriggio la ripresa degli allenamenti in vista del Milan

Dopo la vittoria di ieri in rimonta contro il Verona, Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, ha concesso un giorno di riposo alla squadra che riprenderà gli allenamenti nella giornata di domani pomeriggio all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri inizieranno a preparare il match contro il Milan in programma domenica a San Siro per la 24^ giornata di Serie A (ore 20.45). Lo riferisce il sito ufficiale del Napoli.

DOVE VEDERE MILAN-NAPOLI

Data: Domenica 11 febbraio 2024

Ore: 20.45

Stadio: San Siro, Milano

TV: Dazn, Sky Zona Dazn (214)

Web: MilanNews.it