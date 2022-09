Napoli, doppio ballottaggio in attacco: Politano e Lozano favoriti

MilanNews.it

Secondo quanto riferisce questa mattina Tuttosport, Spalletti sarebbe alle prese con un doppio ballottaggio in attacco in vista della partita contro il Milan di domenica sera. L'assenza di Osimehn fa propendere per una scelta tra Raspadori e Simeone che si sono alternati nelle ultime due partite. In vantaggio sembra essere l'italiano che ha segnato due gol nelle ultime due partite. A destra invece sembra essere favorito Lozano su Politano, dopo che il messicano ha saltato la trasferta di Glasgow per una forma influenzale.