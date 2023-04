Napoli, Giuntoli a Sky: "Contenti del rientro di Osimhen, speriamo tenga per tutta la partita"

Quanto la tranquillizza il fatto che ci sia Osimhen? “Siamo molto contenti del suo rientro, non sappiamo quante ne avrà ma è un calciatore che riesce ad andare anche oltre, speriamo che riesca a tenere per tutta la partita”.

Le scelte di Spalletti: “Mario Rui ha una qualità tecnica importantissima, lo dimostrano i tanti assist. Dovendo fare la partita può diventare determinante. Ndombelé è fresco, sabato era squalificato e oggi si può contare sulla sua freschezza. Politano perché rispetto a Lozano è più palleggiatore, meno verticale, credo l’abbia scelto per questo”.

Pensi di averla scampata non avendo portato un divo come Cristiano Ronaldo in spogliatoio? È stata una scelta ponderata? “Non ci abbiamo mai pensato, avevamo parametri da rispettare. Abbiamo pensato di poter arrivare a stupire grazie ad un grande gruppo di ragazzi che avevano tanta voglia di dimostrare”.

Sul futuro: “Credo che la forza di un club sia la lungimiranza, non credo che ci siano direttori che non pensino al futuro. Dobbiamo farci trovare pronti, ma in questo momento dobbiamo goderci quello che sta succedendo”.