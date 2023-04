Napoli, gli azzurri non perdono in casa in Champions dal 2017

MilanNews.it

Questa sera il Milan non dovrà semplicemente affrontare il Napoli e la sua squadra che ha messo a ferro e fuoco il campionato, ma dovrà anche fare i conti con i numeri europei del Maradona. Gli azzurri non perdono in casa in Champions League addirittura da 5 anni, dal 2017. Come riporta la Gazzetta dello Sport l'ultima volta fu un 4-2 subito dal Manchester City. Per dovizia di informazione c'è da sottolineare che non sempre, nelle scorse 5 edizioni della Champions, i partenopei si sono qualificati per la competizione.