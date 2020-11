Napoli, Hysaj positivo al tampone: l'albanese salterà il Milan

Con un tweet sul proprio profilo ufficiale, il Napoli ha comunicato la positività al tampone di Elseid Hysaj, emersa a seguito dei controlli effettuati dalla nazionale albanese. Il giocatore osserverà l'isolamento in patria e non sarà quindi disponibile per la sfida di domenica contro il Milan.

In seguito ai tamponi effettuati questa mattina al gruppo squadra della Nazionale albanese è emersa la positività al Covid-19 di Elseid #Hysaj.

Il calciatore osserverà il periodo di isolamento in Albania. pic.twitter.com/1S83Tp9hNa — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 17, 2020