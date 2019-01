Napoli, il racconto dell'allenamento odierno in vista del Milan

Il sito ufficiale del Napoli riporta il report dell'allenamento odierno della squadra di Ancelotti in vista della sfida di sabato in casa del Milan: "Seduta mattutina per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro il Milan a San Siro per la 21esima giornata di Serie A, in programma sabato alle ore 20.30. La squadra ha svolto riscaldamento a secco in avvio. Successivamente torello e seduta finalizzata al possesso palla. Di seguito allenamento tecnico tattico. Chiusura con partitina a campo ridotto".