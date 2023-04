Napoli, il rendimento lontano dal Maradona fa impallidire

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Siamo ormai giunti alle porte dell'andata dei quarti di finale di Champions League tra Milan e Napoli che si giocherà mercoledì 12 alle ore 21 presso lo stadio di San Siro. Il ruolino di marcia dei partenopei in trasferta in questo 2023, sia in campionato che in Champions, è impressionante: 9 gare e una sola sconfitta, la primissima dell'anno proprio a San Siro contro l'Inter. In totale solamente due gol subiti lontano dal Maradona (uno contro l'Inter e uno contro il Lecce venerdì sera) e 19 reti segnate.