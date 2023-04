Napoli, Kim verso il Milan: "In Champions ogni partita deve essere trattata come una finale"

MilanNews.it

Il difensore del Napoli Kim Min-Jae ha rilasciato un'intervista alla Uefa in vista della gara col Milan. Ecco le sue parole sulla squadra rossonera riportate da tuttonapoli.net: "Ogni partita è molto dura, in Europa dobbiamo concentrarci prima sui quarti di finale e trattare ogni tappa come una finale".