Napoli, Lobotka verso il Milan: "Non importa contro chi giochiamo, vogliamo vincere"

Intervistato dall'Associated Press, il centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka si è soffermato sul match di domani sera contro il Milan a San Siro: "Vogliamo giocare in avanti per conquistare la metà campo avversaria per segnare e per dimostrare che vogliamo vincere la partita. E non importa contro chi giochiamo".