Napoli, oggi risonanza per Osimhen: si teme l'interessamento del legamento

Secondo quanto riferisce Radio Kiss Kiss Napoli, nella giornata di oggi Victor Osimhen, che si è infortunato in nazionale, si sottoporrà ad una risonanza magnetica per capire l'entità del suo problema fisico. Si teme l'interessamento del legamento del ginocchio. Dal club azzurro non filtrano notizie e un aggiornamento sulle condizioni del nigeriano verrà dato solo dopo gli esami strumentali. Il prossimo 29 ottobre, il Napoli ospiterà il Milan in campionato.