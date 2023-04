Napoli, Osimhen in gruppo. Terapie per Simeone

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli si è allenato questa mattina all'SSC Napoli Training Center per preparare il match di campionato con il Verona in programma domani allo Stadio Maradona alle ore 18. Per quanto riguarda i singoli, come riferisce il sito ufficiale del club azzurro, Osimhen e Gaetano hanno svolto l'intera seduta in gruppo, mentre Simeone ha fatto terapie.