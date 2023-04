Napoli, Osimhen in parte col gruppo e in parte individuale sul campo

Fonte: sscnapoli.it

Gli azzurri preparano il match con il Verona in programma sabato allo Stadio Maradona alle ore 18 per la 30esima giornata di Serie A.

La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo ieri dall'inizio a San Siro hanno svolto lavoro di scarico in palestra.

Gli altri uomini della rosa hanno svolto attivazione e lavoro di potenza aerobica. Chiusura con seduta finalizzata al possesso palla e partita a campo ridotto.

Gaetano non si è allenato per sindrone influenzale. Osimhen ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte individuale in campo. Terapie per Simeone.