Napoli, Osimhen si allena da solo anche nel giorno di Pasqua

© foto di www.imagephotoagency.it

Cresce l'attesa per Milan-Napoli, gara valida per i quarti di finale d'andata di Champions League che si giocherà il prossimo mercoledì a San Siro. Fra i grandi assenti in casa azzurra c'è anche Victor Osimhen, che molto probabilmente salterà la gara contro i rossoneri a causa di un infortunio muscolare. L'attaccante nigeriano, tuttavia, come mostrato sul proprio profilo Instagram si sta allenando anche nel giorno Pasqua per puntare alla gara con il Milan.