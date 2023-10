Napoli, Raspadori in vantaggio su Simeone per sostituire Osimhen contro il Milan

Sull'edizione odierna del Corriere dello Sport si parla dei dubbi di formazione di Garcia in vista della gara di domenica contro il Milan: "In porta, manco a dirlo, Meret; e a seguire Di Lorenzo, Rrahmani e Natan. In attacco, il tridente che ha risolto Verona e anche Berlino: Politano a destra, Kvaratskhelia a sinistra e Raspadori a fare il centravanti. Favorito su Simeone: il testa a testa, se in questo momento se ne può parlare, è sempre relativo alle condizioni, alla fatica di due partite giocate da Jack dal primo minuto". I dubbi sono in difesa a sinistra e a centrocampo: Cajuste o Elmas?