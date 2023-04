Napoli, ripresi gli allenamenti dopo il ko contro il Milan: terapie per Osimhen

MilanNews.it

Dopo la sconfitta contro il Milan, il Napoli è tornato oggi ad allenarsi all'SSCN Konami Training Center. Come riporta il sito ufficiale azzurro, i titolari di ieri hanno svolto un lavoro di scarico in palestra, gli altri invece sono stati impegnati in una prima fase di attivazione e successivamente in una partita a campo ridotto. Per quanto riguarda i singoli, Bereszynski ha svolto lavoro personalizzato in campo, mentre Osimhen ha fatto terapie.