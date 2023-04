Napoli, Rrahmani a DAZN: "Osimhen out? Speriamo che anche Simeone faccia bene"

MilanNews.it

Il difensore azzurro Amir Rrahmani ha parlato a DAZN nel pre partita di Napoli-Milan. Queste le sue dichiarazioni:

Come avete preso la notizia dell’assenza di Osimhen? “È molto importante per noi, sappiamo come gioca e come sfruttare le sue capacità. Conosciamo molto bene anche Simeone, quando è entrato ha fatto molto bene. Speriamo che anche lui faccia bene”.