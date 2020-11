Napoli, Rrahmani positivo al Covid-19: salterà il Milan

Nuovo positivo in casa Napoli. Come comunicato dal club azzurro su Twitter, Amir Rrahmani ha infatti contratto il Covid-19: "In seguito al tampone effettuato questa mattina, al rientro dalla propria nazionale, è emersa la positività al Covid-19 di Amir Rrahmani. Il calciatore, mai entrato in contatto con il gruppo squadra, osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio". Il difensore ex Verona, dunque, non potrà essere presente nella sfida del San Paolo contro il Milan.