Napoli, Rrahmani: "Sereni e concentrati per il Milan. Scudetto? Vogliamo essere eroi da ricordare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, si è così espresso a Radio Kiss Kiss in vista di Napoli-Milan: "A Roma è arrivata una vittoria importante per continuare a stare lì, tutte le partite sono importanti ora perché siamo in tre ai primi posti e ci sono altre squadre dietro di noi. Atalanta e Juventus non sono lontane, mancano ancora 33 punti e può succedere tutto. Il gol di Fabian? Vincere all’ultimo secondo è bello sempre, anche quando non ti giochi lo scudetto. Ma non ne parliamo nello spogliatoio: è ancora presto.... Vogliamo essere eroi da ricordare, come dice Spalletti, poi in campo può succedere di tutto. A Roma potevamo pareggiarla ma volevamo vincerla a ogni costo. Lo stadio pieno ci fa felici, fin qui siamo tutti sereni e concentrati per la sfida al Milan: domenica non è un dentro o fuori, ci sono ancora tante partite. Speriamo di trovare sempre il Fabian di turno, in squadra ci sono tanti calciatori che possono decidere una partita. Io ho sempre pensato di poter far bene, quello che mi ha aiutato è stata la continuità. Giocare con Koulibaly è facile, è tra i migliori difensori al mondo. Qui a Napoli ha dimostrato tutto. Contro il Milan proveremo a non prendere gol, è il nostro obiettivo ogni volta e ce lo ripetiamo anche in campo".