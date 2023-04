Napoli, scontri in curva. Il questore: "Non rappresentano l'intera città"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Dopo i fatti di Napoli-Milan , match del weekend che hanno portato a 26 provvedimenti di Daspo complessivi ha lasciato una scia tutt'altro che piacevole nella città partenopea, il questore Alessandro Giuliano ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss su i fatti del 'Maradona': "Le indagini della DIGOS, svolte anche grazie alla visione delle immagini registrate dai sistemi di video-sorveglianza, hanno condotto all’arresto in flagranza differita di un 32enne napoletano ed un 37enne della provincia di Benevento, entrambi con precedenti di polizia. Nei loro confronti sono stati emessi due provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive della durata di 5 anni.

[...] I numeri spiegano quanto noi teniamo alla sicurezza e quanto riteniamo giusto sanzionare in maniera severa i comportamenti pericolosi. Non sono d’accordo con questa doppia immagine di Napoli, perché allo stadio ci sono 51mila persone composte che non vanno confuse con quelle poche centinaia di persone. Tra questi 50mila ce ne sono migliaia anche nelle stesse curve"