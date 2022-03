Napoli, Spalletti a DAZN: "Se non sai reggere le pressioni è impossibile vincere. Ma io domani sono ancora qui"

Luciano Spalletti ha parlato a DAZN al termine di Napoli-Milan.

Sulla partita: “Loro hanno vinto e noi perso, partiamo da qui. Non è mancato quasi niente. Abbiamo cominciato anche bene, abbiamo palleggiato, abbiamo avuto il sopravvento in situazioni in cui si poteva fare scelte diverse, abbiamo costruito bene nonostante loro ci venissero addosso. Dopo la metà del primo tempo abbiamo sbagliato qualcosa e siamo stati poco incisivi ad andare a creare occasioni alla linea difensiva. Nel secondo tempo abbiamo sbagliato troppo, abbiamo preso gol e poi si è conclusa la partita in quello sviluppo sotto livello. Il Milan è stato sempre molto bravo a difendere”.

Sulla fisicità in mezzo al campo: “Quando tu hai una qualità e la eserciti in maniera corretta sopperisci alla mancanza di altre qualità. Se palleggi bene e mantieni il livello di calcio che puoi mantenere per gli altri poi è più difficile e c’è bisogno meno di corsa. Sicuramente c’è mancata quel talento che c’abbiamo. Alcuni giocatori li abbiamo recuperati ma non stanno ancora bene tipo Lozano, Anguissa, Ruiz ha questa pubalgia e viene un po’ gestito. Abbiamo perso il palleggio quando abbiamo preso gol, ma la partita per larghi tratti è stata fatta molto bene”.

Sulla pressione per la classifica: “Se giochi per la testa della classifica in una partita come quella di stasera allora il livello sale. Se non sai reggere le tensioni e le pressioni allora diventa quasi impossibile vincere. CI sono delle qualità, dei caratteri, ci sono delle anime che sono fatte in un modo e altre fatte in un altro. Il livello di calcio che bisogna giocare in una città come Napoli è questo, se non reggi le pressioni devi spostarti, devi andare più in là (ride, ndr). È un discorso sul dove sei nato, chi sei, cosa avevi in tasca quando sei nato: in me trovi un cliente scomodo. Io domattina sono qui un’altra volta, se credi che non arrivi con un allenamento preparato allora hai perso”.