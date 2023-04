Napoli, Spalletti annuncia: "Osimhen convocato per il Verona. L'obiettivo è arrivare meglio possibile al Milan"

MilanNews.it

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, è intervenuto oggi in conferenza stampa in vista del match di domani contro il Verona e sulle condizioni di Victor Osimhen ha dichiarato: "Le condizioni sono buone, abbiamo fatto una riunione coi medici stamattina e ci è sembrato la conseguenza naturale di tutto ciò che è venuto fuori convocarlo per la partita di domani. E' chiaro che l'obiettivo è portarlo al meglio alla gara di martedì, ma domani sarà con noi in panchina" riporta tuttomercatoweb.com.