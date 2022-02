Napoli, Spalletti sulla lotta Scudetto: "Può diventare giostra bella e crudele"

MilanNews.it

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, si è così espresso in conferenza stampa pre Lazio sulla lotta Scudetto: "Ci vedo una bella bagarre, può diventare una giostra bella e crudele allo stesso tempo per uomini forti, per anime forti. Ci sono molte squadre che possono rientrare, nella lotta Champions ci sono possibilità di apertura per quanto riguarda la vittoria del campionato. Io sono convinto che i miei calciatori ci daranno tutto perché sono abituati a fare così, io li conosco bene. Sanno riconoscere il momento, da qui in avanti deve essere una corsa a perdifiato".