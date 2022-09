Napoli, terapie per Osimhen e Demme. Lozano non si è allenato anche oggi

Fonte: sscnapoli.it

Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match a Glasgow contro i Rangers in programma mercoledì alle ore 21 per la seconda giornata di Champions League.

Dopo una prima fase di attivazione e torello il gruppo ha svolto lavoro tattico, partita a campo ridotto ed esercitazione su calci piazzati.

Demme ha fatto terapie e personalizzato in campo. Osimhen ha svolto terapie. Lozano non si è allenato per sindrome para influenzale.