Napoli, ultim'ora pre start Serie A: infortunato Kvaratskhelia

Kvicha Kvaratskhelia non prenderà parte alla prima partita della stagione. A renderlo noto il Napoli, con una nota apparsa sul sito ufficiale: "Kvaratskhelia ha svolto parte del lavoro in gruppo, parte personalizzato per un affaticamento e non prenderà parte alla trasferta di Frosinone".