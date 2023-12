Newcastle, Howe: "Avremmo dovuto difendere meglio, il gol del Milan ha scombinato le cose"

Il coach del Newcastle, Eddie Howe, ha parlato a Prime Video al termine della sfida di questa sera contro il Milan. Queste le sue dichiarazioni:

È tutto sfumato negli ultimi minuti… : “Tante emozioni ora, tante emozioni durante la partita… Sono molto contento per come abbiamo giocato per gran parte del match. Avremmo dovuto difendere meglio, il gol del Milan ha scombinato i piani ma ci sono state anche chance per vincerla. Avremmo dovuto fare meglio”.