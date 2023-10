Niente pace per Deulofeu: l'ex Milan è indisponibile da gennaio

vedi letture

Problemi fisici insistenti per l'ex esterno rossonero nella stagione 2016\17, ora all'Udinese. Lo spagnolo classe 94' non gioca una partita ufficiale dallo scorso 22 gennaio per un problema al ginocchio. Reduce da tre interventi chirurgici negli ultimi tre anni, Deulofeu non è ancora in grado di riprendere l'attività agonistica con la sua attuale squadra.