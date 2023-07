Oggi doppio allenamento per il Bologna: il report

Oggi doppio allenamento per i rossoblù del Bologna, primo avversario del Milan in Serie A, nel quinto giorno di ritiro a Valles. Al mattino la squadra ha svolto una seduta di allenamento tattico con partitella finale, nel pomeriggio lavoro su possesso, esercizi di finalizzazione per il reparto offensivo e seduta in palestra finale.