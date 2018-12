Olympiacos, Pedro Martins: "Gattuso non è solo dfesa"

In vista della gara contro il Milan, il tecnico dell’Olympiacos, Pedro Martins, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: "Sarà una specie di finale, ma pure per i rossoneri, anche se il Milan ha il vantaggio della differenza reti. Però giochiamo davanti ai nostri tifosi. Il Milan è una grande squadra, ma sappiamo come metterli in difficoltà. Sara una gara equilibrata, con fasi alternate, ma sarà una bella partita. Come a San Siro. Higuain? Spero non si sblocchi proprio con noi. Scherzi a parte, capita a tutti gli attaccanti. È uno dei più forti al mondo, che può fare la differenza in qualsiasi momento, ma spero non contro di noi. Suso è un ottimo elemento, ci ha creato problemi. Il Milan ha molti giocatori di qualità, non solo individuale ma pure tattica. E soprattutto si nota una forza collettiva. Ho ammirato Gattuso come giocatore, ma come allenatore è differente. Sta sviluppando uno stile diverso sia rispetto ai suoi predecessori che al calcio italiano. Non solo difesa, ma puntando sul gioco. E non va dimenticato che questo Milan rappresenta una squadra e un progetto giovani".