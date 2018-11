Olympiakos, Pedro Martins punta il Milan: "La qualificazione si deciderà all'ultima giornata"

Il tecnico dell'Olympiakos Pedro Martins ha presentato così in conferenza stampa la gara casalinga di domani contro il Dudelange: "Quello che ci aspettiamo è lo stesso Dudelange che abbiamo affrontato due settimane fa. È una squadra che si difende bene, che ci ha creato qualche difficoltà in Lussemburgo. La partita di domani sarà importante, non ancora decisiva. Abbiamo bisogno di punti, ma la qualificazione si deciderà all'ultima giornata". Nel Gruppo F di Europa League comanda il Betis a quota 7 punti, seguono il Milan a 6, l'Olympiakos a 4 e il Dudelange, ultimo, senza alcun punto.