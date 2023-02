Ora la Champions, il Tottenham in forma. Oggi contro il Leicester

MilanNews.it

Ritrovata dopo più di un mese la vittoria in campionato, ora il Milan si butta anima e corpo sulla Champions League che ripartirà martedì a San Siro con l'andata degli ottavi di finale contro il Tottenham. La squadra di Conte arriva bene all'appuntamento europeo: come ricorda Tuttosport gli Spurs hanno vinto le ultime tre gare consecutive, l'ultima delle quali contro il Manchester City. Oggi il Tottenham giocherà alle 16 sul campo del Leicester nell'ultimo impegno prima di imbarcarsi per Milano.