Orsolini: "Thiago Motta ci ha dato dei principi di gioco. Rigore? Maignan è grosso e forte, è andata bene..."

vedi letture

Riccardo Orsolini ha parlato a DAZN al termine di Milan-Bologna 2-2. Le sue dichiarazioni: “Mi mancava il gol al Milan, spero non sia l’ultimo (rido, ndr). È arrivato in un momento in cui stavamo soffrendo, siamo stati bravi a riacciuffare la partita e questo è l’importante”.

Hai iniziato dalla panchina… “Da fuori è difficile, vorresti essere lì a dare una mano. Aspettavo il momento giusto, speravo che mi chiamassero. Sono entrato molto volenteroso ed è andata bene”.

Sul rigore: “Maignan è grosso, forte e potente. Ho cercato di non guardarlo negli occhi che era quello che voleva lui. Ho tirato ed è andata bene perché gli è passata anche sotto le braccia. Sono contento per la squadra, torniamo da San Siro con un punto”.

Su Thiago Motta: “Ci ha dato dei principi di gioco, anche senza la sua presenza il suo secondo ci guidava. Con i concetti che abbiamo siamo riusciti ad andare avanti durante la partita abbastanza bene. Abbiamo tenuto la partita fino alla fine, fortunatamente il rigore ci ha permesso di portare un punto a casa”.