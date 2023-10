Osimhen assente a CastelVolturno: il motivo lo comunica il Napoli

"Assente Osimhen che si è accordato col Presidente De Laurentiis per alcuni giorni di permesso per motivi personali". Così recita il comunicato di oggi del Napoli circa l'assenza del nigeriano dall'allenamento della squadra a Castel Volturno: l'attaccante nigeriano, che ieri è stato protagonista di una intervista (a quanto pare non concordata, ndr) a TvPlay dopo aver vissuto il martedì in Germania ma non al seguito della squadra azzurra, impegnata a Berlino.